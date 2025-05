MotoGP, Martin: "Esercitata opzione per liberarmi da Aprilia nel 26"

"Quando ho deciso di cambiare costruttore, lo scorso anno, uno dei presupposti era di avere la possibilità di provare la moto in circostanze reali e capire come funzionavano il team e il metodo di lavoro. In questo modo mi sarei sentito a mio agio nel firmare per due anni invece che per uno, e quindi abbiamo incluso questa condizione - prosegue il campione del mondo MotoGP - Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione in una data stabilita dal contratto, ho deciso di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026. L'ho sempre fatto con rispetto e chiarezza, nell'unico intento di avere il controllo del mio futuro come atleta professionista".