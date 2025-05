Jorge Martin vuole lasciare l'Aprilia già a fine stagione

Potrebbe essere finita l'avventura di Jorge Martin all'Aprilia. Il campione del mondo della MotoGP avrebbe informato proprio a Le Mans il team di Noale di volersi avvalere della clausola prevista dal contratto (biennale), che gli garantisce la possibilità di liberarsi già al termine di questa stagione se non si fosse trovato tra i piloti in lotta per il titolo dopo il GP di Francia, disputato nel weekend appena concluso. Una decisione unilaterale, che Aprilia non avrebbe preso bene, anche perché Martin, a causa di diversi infortuni tra test e allenamento, ha corso soltanto in Qatar, dove peraltro è caduto malamente facendosi di nuovo male.