Volley, VNL Finals, Romanò: "Abbiamo chiari nostri obiettivi"

La Nazionale maschile è reduce dal successo di ieri nei quarti di finale contro Cuba. Gli azzurri si preparano ora ad affrontare la semifinale della Volleyball Nations League 2025, in programma sabato 2 agosto contro la vincente del quarto di finale tra Francia e Slovenia (oggi ore 15 italiane), al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo. "Quella di ieri contro Cuba è stata una bella partita e una bella vittoria. Un successo importante, quando arrivi a questo punto nelle competizioni, il quarto di finale è sempre una partita speciale, perché è quella gara che ti porta poi a giocarti una medaglia", ha detto l'opposto azzurro Yuri Romanò. Con la vittoria di ieri, la formazione tricolore ha conquistato l'accesso alle semifinali, entrando così tra le migliori quattro squadre del torneo. Un percorso iniziato l'11 giugno a Quebec City, proseguito poi a Chicago e Lubiana, e giunto fino a ieri con l'undicesimo successo della Nazionale guidata dal CT Ferdinando De Giorgi. "Questa Italia sta bene: abbiamo gestito bene, anche a livello fisico, l'avvicinamento a queste Finals e quindi siamo determinati - prosegue Romanò - Siamo arrivati più volte, negli anni passati, a questo punto senza però riuscire a vincere la semifinale e quindi ora abbiamo questo obiettivo ben fissato in testa". Questo pomeriggio gli azzurri, divisi in due gruppi, svolgeranno un allenamento misto tra lavoro in campo e sessione di pesi, per prepararsi al meglio alla delicata sfida di sabato. "Sappiamo che il livello di questa Finals è molto alto ed equilibrato; ci sono le squadre top in questo momento e quindi sappiamo che per migliorare a questo livello sono i dettagli che poi fanno la differenza - conclude - Stiamo lavorando su tanti aspetti per migliorare costantemente e non lasciare nulla al caso. E' quando siamo concentrati, ma soprattutto tranquilli e sereni, che riusciamo a esprimere al meglio il nostro gioco. Cercheremo di interpretarla così".