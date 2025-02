Jorge Martin è stato dimesso dalla clinica Dexus di Barcellona, dove è stato operato in seguito alla caduta in Malesia. Il campione del mondo dell'Aprilia trascorrerà il recupero nella sua casa di Andorra, saltando i test previsti in Thailandia la settimana prossima. L'obiettivo è il ritorno in pista per il primo GP della stagione, proprio a Buriram a inizio marzo.