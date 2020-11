MotoGP, Marquez ufficializza lo stop: "Mi fermo, torno l'anno prossimo"

"In questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come sta andando il braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso che la soluzione migliore è tornare l'anno prossimo". Il campione del mondo in carica di MotoGP Marc Marquez ufficializza la fine anticipata della stagione. "È ora di continuare con il recupero - ha scritto sui social il pilota spagnolo della Honda, che si è fratturato il braccio destro in seguito alla caduta nel primo GP stagionale a Jerez ed è già stato sottoposto a due interventi chirurgici - Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l'ora di tornare nel 2021".