MotoGP: Marquez torna in sella, correrà ad Austin

UFFICIALE

Marc è già partito per l'America dopo l'ok dei medici

Marc Marquez torna a correre nel weekend ad Austin, uno dei suoi circuiti preferiti dove ha ottenuto sette vittorie in carriera. Il pilota della Honda, dopo il test con la Cbr 600, ha ottenuto il via libera dai medici per rientrare dopo la diagnosi di una nuova diplopia. Il numero 93, che ha saltato la gara in Indonesia e il weekend in Argentina per curarsi dopo la violenta caduta nel warm up a Mandalika, è quindi partito per l'America e ha postato sui social una foto sorridente in aeroporto con i bagagli. Marquez, violento high side in warm up









1 di 6 twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter 1 di 6 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Sulla pista di "casa", Marc Marquez ritroverà il sorriso o almeno tornerà a fare il suo "mestiere" dopo tre settimane complicate. La caduta e la paura per il ritorno della diplopia, l'ansia e anche i pensieri sulla carriera. Il numero 93, però, non si è mai abbattutto e ha ancora una volta bruciato le tappe per tornare in sella e rientrare in pista. Il via libera è arrivato dopo il test di ieri in Spagna con la Cbr 600, sensazioni positive e vista ok. Poi di corsa a casa per fare i bagagli e prendere il primo volo per gli States, Marquez non vedeva l'ora di tornare.

Vedi anche