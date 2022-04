MotoGP, Marquez si mette alla prova: test sulla CBR 600

Marc Marquez non sembra avere nessuna intenzione di mollare. Il pilota spagnolo ha dovuto saltare l'ultimo GP in Argentina in seguito alla nuova diagnosi di diplopia, riscontratagli dopo la spaventosa caduta in Indonesia, ma non ha mai smesso di allenarsi, tenendosi in forma con la palestra e gli esercizi per i riflessi. Ora ha deciso che è arrivato il momento di riassaporare anche la pista ed è saltato in sella alla Honda CBR 600 per un test di prova, come mostrato in una storia su Instagram ripresa anche dal suo team. Il recupero, insomma, sembra procedere bene e il 10 aprile c'è il GP delle Americhe, che Marc ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2018...