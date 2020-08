MotoGP: Marquez salta Brno, sulla Honda c'è Bradl

UFFICIALE

Mancava solo l'ufficialità che è arrivata in mattinata: Marc Marquez non sarà in pista nel weekend a Brno. Troppo rischioso tentare un altro miracolo dopo la seconda operazione al braccio destro per il campione MotoGP. Al suo posto, sulla Honda ufficiale del team Repsol, correrà Stefan Bradl: "Prima di tutto voglio augurare a Marc una pronta guarigione, quello che ha fatto a Jerez è stato incredibile, tanto da dimostrare di avere il vero spirito di un campione".

Il pilota tedesco un'occasione da sfruttare: "Non vedo l'ora di guidare di nuovo la Honda RC213V: a causa della pandemia globale che non siamo stati in grado di testare come faremmo normalmente, quindi ci vorrà del tempo per adattarsi di nuovo alla moto e alla MotoGP, ma ho guidato la superbike alcune volte quindi so che la mia forma fisica è buona. È una sfida che aspetto con impazienza, competere con il Repsol Honda Team è sempre un grande onore e sono felice di aiutare la Honda. Vediamo come va il fine settimana".

Vedi anche