MotoGP, Marc Marquez operato una seconda volta alla spalla

MOTOGP

Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l'omero del braccio destro aveva subito danni a causa dell'accumulo di stress. E' quanto comunica in una nota la Honda. "Il dott. Xavier Mir e il suo team presso l'Ospedale Universitari Dexeus a Barcellona - afferma la scuderia giapponese - hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso".

"Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione è andata bene, non era previsto che la placca non fosse sufficiente. Un accumulo di stress nella zona dell'ontervento ha prodotto danni alla placca, che oggi è stata rimossa e sostituita con un altro supporto - ha spiegato il dottor Mir - Il pilota non ha avvertito dolore in questo periodo, ha seguito i consigli medici e ha assecondato le sensazioni del suo corpo. Purtroppo, uno stress eccessivo ha prodotto questo problema. Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire quali sono i tempi di recupero".

A questo punto la presenza del campione del mondo a Brno, terzo appuntamento del Mondiale che scatterà venerdì, è in serio dubbio. Una nuova assenza significherebbe in pratica la resa e addio alle speranze di vincere il 7° titolo nella classe regina.