MotoGP: Marquez, operazione ok con placca all'omero

MOTOGP

Marc Marquez è stato operato perfettamente a Barcellona e potrebbe saltare solo la seconda gara di Jerez in programma domenica. Il dottor Mir gli ha inserito una placca per ridurre le tre fratture all'omero destro e i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi del previsto: l'obiettivo del campione del mondo MotoGP è quello di tornare in sella alla sua Honda per il GP di Brno in programma il 9 agosto in Repubblica Ceca. Durante l'intervento è stato ulteriormente verificato l'integrità del nervo.

Ora è corsa contro il tempo per tornare in pista il primo possibile e la previsione più ottimistica è quella di vederlo in sella alla sua Honda il 9 agosto in Repubblica Ceca appunto. Serve un'altra impresa per il numero 93 nel tentativo di restare agganciato alla possibilità di riconfermarsi campione: Quartararo e gli altri sono avvisati.