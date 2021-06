MotoGp, Marquez incontenibile dopo il ritorno alla vittoria: "Uno dei momenti più importanti della mia carriera"

LE PAROLE

Lo spagnolo della Honda festeggia l'undicesimo successo al Sachsenring: "Sapevo che era una grande opportunità per me". Quartararo si gode il terzo posto: "Un podio d'oro"

Grande soddisfazione per Marc Marquez, che torna a vincere un GP per la prima volta dal novembre 2019 e trionfa al Sachsenring, dove arriva l'undicesima vittoria in carriera: "Questo è uno dei momenti più importanti e difficili, sapevo che era una grande opportunità per me". Gioia anche per Fabio Quartararo, sul gradino più basso del podio e sempre più leader del Mondiale: "Un terzo posto d'oro per me, è un risultato fondamentale". Getty Images

L'incontenibile gioia per un incubo ormai finito. Subito dopo l'undicesima vittoria in carriera al Sachsenring, Marc Marquez non può che essere soddisfatto ed emozionato, considerando che lo spagnolo della Honda non vinceva un Gp dal lontano 17 novembre 2019: "È uno dei momenti più importanti e difficili della mia carriera - ha detto l'otto volte campione del Mondo - sapevo che era una grande opportunità e che non era facile, visto che arrivavo da una serie di situazione complicate. Il mio obiettivo era innanzitutto lottare per il podio e stare vicino ai migliori. Le speranze di vittoria erano minime, ma mi sono detto che se ci fosse stata un'occasione ci avrei provato. Poi, quando ho visto le prime gocce mi sono detto "Questa è la mia gara". Ho spinto e ho tenuto lo stesso ritmo anche quando è arrivata altra pioggia. A quel punto è iniziata un'altra gara con Miguel, lui era sempre dietro. Non è stato facile concentrarsi, mi sono venuti in mente tanti pensieri e tanti ricordi dell'ultimo anno. Ma ce l'abbiamo fatta, e ce la faremo ancora".

L'unico che è quasi riuscito a mettere in dubbio il ritorno al successo in MotoGp dello spagnolo è stato Miguel Oliveira, ugualmente soddisfatto del suo secondo posto: "Questa gara è stata una vera e propria caccia - ha detto il portoghese della Ktm - guardando Marquez mi sembrava di non guadagnare niente. Penso sia stata una gara interessante, è stata una bagarre tra noi due. Aver lottato con lui qui al Sachsenring è motivo di grande soddisfazione, sono contentissimo di questo podio, per il quale devo ringraziare il mio team. Spero di continuare così".

Oltre a Marquez e Oliveira, sorride anche Fabio Quartararo, che in un colpo ha conquistato podio e allungo in classifica generale: "Abbiamo avuto tanti problemi, ero in difficoltà e indietro rispetto agli altri: è un podio d'oro per me. Ho lottato fino alla fine e dato tutto, è un risultato fondamentale per il team. Ora, non vedo l'ora di correre ad Assen".