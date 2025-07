Alterco con Primavera della Roma, Zaniolo patteggia 15 mila euro di multa

Zaniolo nei giorni successivi si era scusato e il 10 giugno è stato ascoltato in Procura per fornire la propria versione dei fatti. "Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato io bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate da parte di alcuni tesserati dell’AS Roma; nondimeno, riconosco di non aver reagito nel modo più opportuno rispetto al ruolo e all’esperienza che mi appartengono - le sue dichiarazioni post udienza -. Ho sempre creduto nei valori dello sport e nell’importanza di fornire ai più giovani dei modelli di comportamento positivi: mi spiace di essere venuto meno a questa mia responsabilità e mi impegno a fare tesoro per il futuro di questa spiacevole esperienza".