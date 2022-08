MotoGP, Marquez: "Andrò in Austria per seguire la Honda e lavorare per il futuro"

© instagram

La Honda in difficoltà in MotoGp ma Marc Marquez non l'ha abbandonata per pensare solo alla riabilitazione dopo l'ennesimo intervento al braccio. Il campione di Cervera andrà in Austria per seguire la prossima gara, il 21 agosto, e per cominciare a pianificare il futuro. "La Honda è in un momento critico - ammette lo stesso Marquez in dichiarazioni diffuse dalla Honda -. Sto dialogando molto con la squadra e sto cercando di capire la moto 2022 e cosa sta succedendo. Così andrò in Austria, per parlare con tutti e incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Con l'altra operazione mi ero distaccato troppo, voglio essere coinvolto di più in modo che quando tornerò avrò tutto fresco".