SOTTO I FERRI

Il pilota del team VR46 salterà la gara di Motegi e punta a rientrare in Indonesia: "Non uno dei miei periodi migliori"

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima volta in India non ha portato fortuna a Luca Marini, protagonista di una caduta al via della Sprint Race, che ha coinvolto anche il compagno di box Marco Bezzecchi. Al fratellino di Vale Rossi, però, è andata decisamente peggio, visto che si è rialzato con la clavicola sinistra fratturata. "Ed è andata anche questa. Grazie al Dott. Porcellini e alla sua squadra. Non uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella. Teniamo duro", ha detto Marini commentando l'intervento sui suoi canali social.

In Giappone, dove si correrà nel weekend, Marini non verrà sostituito e conta di tornare in sella alla sua Ducati in Indonesia a metà ottobre, quando dovrebbero rivedersi anche Enea Bastianini e Alex Marquez,



