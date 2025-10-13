Motogp: Marc Marquez operato alla scapola, si allungano i tempi di recupero

Il campione del mondo della Ducati costretto ad andare sotto i ferri dopo che la terapia conservativa non ha dato i frutti sperati
Marc Marquez è stato operato con successo alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo lo sfortunato incidente con Marco Bezzecchi al GP di Indonesia, l'equipe di medici che lo segue aveva optato per una terapia conservativa e Ducati ne aveva annunciato il forfait per gli appuntamenti in Australia e Malesia. L’immobilizzazione, però, non stava mostrando segnali sufficienti di stabilizzazione e dunque Marquez è finito sotto i ferri per risolvere l’infortunio. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, che però inevitabilmente si allungano. Alla fine del Mondiale, che si chiuderà a Valencia il 16 novembre, mancano solo 4 appuntamenti e con il titolo già in tasca in casa Ducati non verrà presto alcun rischio.
IL COMUNICATO DELLA DUCATI
"Dopo aver effettuato una visita medica per la lesione alla scapola destra, Marc Marquez è stato finalmente operato con successo presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). La stessa équipe medica che gli ha diagnosticato la lesione sette giorni fa ha confermato che la frattura coracoidea e la lesione legamentosa non mostrano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, dato il rischio di instabilità residua, si è deciso di eseguire la stabilizzazione chirurgica e di riparare anche i legamenti acromioclavicolari. Questa operazione era una delle possibilità inizialmente considerate dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo prescritto non avesse avuto un esito favorevole. In ogni caso, il recupero di Marc Marquez, ora a casa, seguirà lo stesso iter e i suoi progressi determineranno il suo ritorno alle competizioni".