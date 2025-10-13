Motogp: Marc Marquez operato alla scapola, si allungano i tempi di recupero

Marc Marquez è stato operato con successo alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo lo sfortunato incidente con Marco Bezzecchi al GP di Indonesia, l'equipe di medici che lo segue aveva optato per una terapia conservativa e Ducati ne aveva annunciato il forfait per gli appuntamenti in Australia e Malesia. L’immobilizzazione, però, non stava mostrando segnali sufficienti di stabilizzazione e dunque Marquez è finito sotto i ferri per risolvere l’infortunio. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, che però inevitabilmente si allungano. Alla fine del Mondiale, che si chiuderà a Valencia il 16 novembre, mancano solo 4 appuntamenti e con il titolo già in tasca in casa Ducati non verrà presto alcun rischio.