Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

Il pilota spagnolo: "L'obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi"

06 Ott 2025 - 19:39
1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Dopo la caduta in Indonesia, Marc Marquez dovrà saltare i prossimi due Gran Premi di MotoGp. Gli esami a cui si è sottoposto il pilota spagnolo hanno riscontrato infatti una frattura alla base dell'apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. "L'esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l'assenza di spostamenti ossei significativi - si legge in una nota -. Per questo motivo, l'équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia". 

Leggi anche

Marquez con la clavicola ko: "Esami a Madrid per capire, Bezzecchi si è scusato"

Fresco campione del Mondo, Marc Marquez si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni. "Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici - ha dichiarato il pilota della Ducati -. L'obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%". 

Leggi anche

Aldeguer impressionante, Marini speranza. Bagnaia indecifrabile

marc marquez
spalla
motogp

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Vittoria a sorpresa di un super Aldeguer, Marquez cade e si frattura la clavicola

DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

Incidente Bezzecchi-Marquez, paura per il nove volte campione del mondo

Marquez con la clavicola ko: "Esami a Madrid per capire, Bezzecchi si è scusato"

Bagnaia ripiomba nell'incubo: "Non sento niente sulla moto, situazione fuori controllo"

Bagnaia deluso: "Mi scuso con la squadra, troveremo una soluzione"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Calha a cena da Salt Bae
20:24
Calha a cena da Salt Bae
20:19
Dal ‘campioncino’ Cabeza al ritorno di Libaak: la NextGen pronta a invadere Milano
20:05
Xavi rivela: "Avrei potuto giocare per Inter e Milan"
20:01
Juventus, Comolli in visita alle Women di Canzi
Schalke Nikola Katic eroe in campo
20:00
Schalke Nikola Katic eroe in campo