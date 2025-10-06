Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

Dopo la caduta in Indonesia, Marc Marquez dovrà saltare i prossimi due Gran Premi di MotoGp. Gli esami a cui si è sottoposto il pilota spagnolo hanno riscontrato infatti una frattura alla base dell'apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. "L'esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l'assenza di spostamenti ossei significativi - si legge in una nota -. Per questo motivo, l'équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia".