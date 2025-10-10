Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

MotoGP: Ducati, Pirro sostituirà Marc Marquez in Australia

Il pilota italiano collezionerà la sua 70.a presenza in MotoGP

10 Ott 2025 - 15:54
1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Sarà Michele Pirro a sostituire Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale nel GP d'Australia del weekend 17-19 ottobre dopo l'incidente del neo campione del mondo della MotoGP nel GP d'Indonesia, in cui ha rimediato la frattura e la lesione dei legamenti della spalla destra. Il pilota italiano, collaudatore di lunga data della Casa emiliana e con tanta esperienza in termini di gare, in Australia collezionerà la sua 70/a presenza in MotoGP.  Al momento non si sa ancora chi prenderà il posto di Marquez, nel successivo appuntamento del motomondiale in Malesia, a Sepang. Pirro ha concluso il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) al secondo posto nella classifica generale. ''Speriamo che Marc si possa riprendere, anche se conoscendolo credo che si prenderà tutto il tempo necessario per tornare in piena forma, ma spero che si possa riprendere il più in fretta possibile", aveva detto qualche giorno fa.

Leggi anche

Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

motogp
ducati
pirro

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Da Phillip Island a Sepang: Marquez fermo ai box, i rischi e le opportunità

Bagnaia fa chiarezza sul futuro: "Ci sono le moto e poi c'è la Ducati"

Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

Aldeguer impressionante, Marini speranza. Bagnaia indecifrabile

Vittoria a sorpresa di un super Aldeguer, Marquez cade e si frattura la clavicola

Bagnaia deluso: "Mi scuso con la squadra, troveremo una soluzione"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:23
Lazio, Sarri fa il punto: "Inizio complicatissimo, tutte si sono rinforzate tranne noi"
Arabia Saudita | Gara 2
16:17
Arabia Saudita | Gara 2
16:13
Va al team Stard il secondo round in Arabia: nel deserto di Qiddiyala spuntano O'Donovan e Sorensen
16:12
Roma: domenica al circolo 'Stella Azzurra' 'Play For Humanity-Il calcio che unisce'
1. Inter (136,2 milioni di euro lordi, 80,5 netti)
16:07
Serie A, chi ha il monte ingaggi più alto? La classifica delle 20 squadre