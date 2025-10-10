MotoGP: Ducati, Pirro sostituirà Marc Marquez in Australia

Sarà Michele Pirro a sostituire Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale nel GP d'Australia del weekend 17-19 ottobre dopo l'incidente del neo campione del mondo della MotoGP nel GP d'Indonesia, in cui ha rimediato la frattura e la lesione dei legamenti della spalla destra. Il pilota italiano, collaudatore di lunga data della Casa emiliana e con tanta esperienza in termini di gare, in Australia collezionerà la sua 70/a presenza in MotoGP. Al momento non si sa ancora chi prenderà il posto di Marquez, nel successivo appuntamento del motomondiale in Malesia, a Sepang. Pirro ha concluso il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) al secondo posto nella classifica generale. ''Speriamo che Marc si possa riprendere, anche se conoscendolo credo che si prenderà tutto il tempo necessario per tornare in piena forma, ma spero che si possa riprendere il più in fretta possibile", aveva detto qualche giorno fa.