MotoGP Malesia, Quartararo fa subito il vuoto nelle libere

Fabio Quartararo fa subito il vuoto in Malesia. Il francese della Yamaha ha dominato i due turni di libere a Sepang stabilendo anche il nuovo record del circuito in 1:58.576. Doppietta per il team Petronas con Morbidelli secondo nella classifica combinata dei turni a cinque decimi. Terzo Dovizioso che ha trovato il suo miglior crono nel pomeriggio e ha messo dietro le Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi. Sesto il campione del mondo Marc Marquez (Honda).