MotoGP Malesia, Bagnaia torna a sorridere a Sepang vincendo la Sprint

Dopo un'ottima partenza in cui tra accelerate e traversi è riuscito a mantenere la prima posizione, Bagnaia ha cercato subito un primo tentativo di fuga, con Alex Marquez che però non gli ha dato vita facile. Francobollato alla Ducati factory e a caccia dell'italiano, lo spagnolo ha però sottovalutato il connazionale Pedro Acosta che di fatto ha fornito un assist perfetto a Pecco, superando ed entrando in bagarre col pilota Gresini facendogli perdere tempo e regalando all'italiano la possibilità di prendere le distanze. E mentre Bagnaia allungava, alle spalle ha preso il via l'altra gara, quella di chi ha cercato con un tutto e per tutto lo spiraglio per salire sul podio. Marquez e Acosta, nonostante la guida egregia su Ducati e KTM, battagliando per la seconda posizione hanno infatti aiutato gli inseguitori, con Mir e Morbidelli che hanno tentato di rimanere in scia. Uno strappo vero e proprio, essendo la gara corta e di appena 10 giri, non è mai arrivato, ma neanche la minaccia vera di un sorpasso, con Mir che a metà Sprint si tira fuori dalla lotta cadendo, chiedendo troppo alla sua Honda stressata da un ritmo troppo forte.