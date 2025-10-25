MotoGP Malesia, Bagnaia torna a sorridere a Sepang vincendo la Sprint

© Getty Images
Sabato di Sepang dolcissimo per l'italiano che conquista la vittoria in Sprint in una gara perfettadi Luca Bucceri
Dalla pole alla vittoria in Sprint, è un sabato di MotoGP perfetto in Malesia per Francesco Bagnaia. Dopo la super prestazione in qualifica, in gara corta a Sepang si rivede la forza e la voglia di sorprendere di Pecco, mai minacciato agli inseguitori e capace di volare al successo senza pensieri. Sul podio, dietro alla Ducati factory dell'italiano, le due Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer, capace nel finale di beffare la KTM di Pedro Acosta. Ai piedi del podio anche la Ducati VR46 di Franco Morbidelli e la Yamaha di Fabio Quartararo.
Dopo un'ottima partenza in cui tra accelerate e traversi è riuscito a mantenere la prima posizione, Bagnaia ha cercato subito un primo tentativo di fuga, con Alex Marquez che però non gli ha dato vita facile. Francobollato alla Ducati factory e a caccia dell'italiano, lo spagnolo ha però sottovalutato il connazionale Pedro Acosta che di fatto ha fornito un assist perfetto a Pecco, superando ed entrando in bagarre col pilota Gresini facendogli perdere tempo e regalando all'italiano la possibilità di prendere le distanze. E mentre Bagnaia allungava, alle spalle ha preso il via l'altra gara, quella di chi ha cercato con un tutto e per tutto lo spiraglio per salire sul podio. Marquez e Acosta, nonostante la guida egregia su Ducati e KTM, battagliando per la seconda posizione hanno infatti aiutato gli inseguitori, con Mir e Morbidelli che hanno tentato di rimanere in scia. Uno strappo vero e proprio, essendo la gara corta e di appena 10 giri, non è mai arrivato, ma neanche la minaccia vera di un sorpasso, con Mir che a metà Sprint si tira fuori dalla lotta cadendo, chiedendo troppo alla sua Honda stressata da un ritmo troppo forte.
Ne hanno approfittato quindi Aldeguer e Morbidelli, che però non hanno mollato per raggiungere il gruppo di testa che stava di fatto blindando il podio. Ma la tenacia e la resistenza in sella premiano lo spagnolo del team Gresini, capace di mettersi sugli scarichi della KTM di Pedro Acosta sorpassandolo per salire sul podio a tre giri dalla fine. Nulla ha potuto, invece, Morbidelli che si è accomodato al quinto posto alle spalle del Tiburon di Murcia. Partito in sordina, ma capace di tenere il ritmo, Fabio Quartararo ch in sella alla sua Yamaha M1 chiude sesto e a punti davanti al rimontante Marco Bezzecchi in Aprilia, alla Honda LCR di Johann Zarco e alla KTM Tech3 di Enea Bastianini.
A bocca asciutta, invece, Fabio Di Giannantonio che chiude al decimo posto davanti a un sorprendente Pol Espargaro in KTM e alla Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, vincitore dell'ultima tappa a Phillip Island. A chiudere l'ordine di arrivo Jack Miller, Rins, Binder, Chantra, Savadori, Fernandez e Pirro.
Una vittoria che fa felice Ducati con un tris di non poco conto. Col podio, infatti, Alex Marquez si laurea ufficialmente vicecampione del mondo, mentre Fermin Aldeguer è rookie dell'anno.