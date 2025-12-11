Basket, Petrucci conferma: "Il progetto Nba Europe è cosa fatta, manca solo la partenza"

"Progetto Nba Europe? È cosa fatta, manca solo la partenza. Ora a Milano sono interessate anche persone del calcio e anche a Roma stanno facendo a gara, tutti ci dicono che vogliono copiare il calcio perché coinvolge tutti". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, a margine della presentazione del libro 'Bomber e mister Franco - Una partita ancora' nella sala Paolo Rossi in Figc. "L'Nba non ci dà i giocatori per la Nazionale, adesso avremo la soddisfazione di averli perché si fermerà il campionato", prosegue Petrucci. Un pensiero poi su Achille Polonara, giocatore di basket e tedoforo di Milano-Cortina, che sta combattendo contro la leucemia. "Vederlo tedoforo è stata una delle emozioni più sentite, ho rivisto la forza di volontà e il piacere della vita e tutto quello che lui ha avuto, una famiglia da titolo sotto tutti i punti di vista", conclude.