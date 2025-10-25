MotoGP, GP Malesia: Bagnaia in pole a Sepang davanti ad Alex Marquez e Morbidelli

BAGNAIA: "CAPITO CHE DIREZIONE PRENDERE"

Sorride Pecco Bagnaia, e non può non essere così con la conquista della pole, ma con la testa già proiettata alle due gare: "Ieri avevo detto che non passare direttamente in Q2 era stata colpa mia, ho sfruttato il Q1 a mio vantaggio cercando qualcosa con qualche modifica. Abbiamo capito la direzione da prendere, abbiamo fatto delle prove facendo più giri e non sono riuscito a essere costante, poi con la modifica sono riuscito. È una pista più amica rispetto alle ultime, sono molto contento al momento. Ora vediamo la gara, ma intanto la pole è molto importante".