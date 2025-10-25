Logo SportMediaset

MotoGP, GP Malesia: Bagnaia in pole a Sepang davanti ad Alex Marquez e Morbidelli

L'italiano supera i limiti della Ducati tanto sofferta in stagione per conquistare la pole per Sprint e GP

di Luca Bucceri
25 Ott 2025 - 05:47
© Getty Images

© Getty Images

Un super Francesco Bagnaia conquista la pole position del GP della Malesia, 20esima tappa stagionale della MotoGP. Dopo essere passato dal Q1 piazzandosi alle spalle di Fermin Aldeguer, il tre volte iridato si accende in Q2 riuscendo a guidare come una volta la sua Desmosedici chiudendo in 1:57.001, piazzandosi davanti ad altre due Ducati, quella Gresini di Alex Marquez di soli 16 millesimi e quella VR46 di Franco Morbidelli di un decimo. Seconda fila per la Yamaha di Fabio Quartararo, seguito da Pedro Acosta in KTM e Fermin Aldeguer in Ducati Gresini.

Dopo aver ben figurato nel venerdì di libere, la Honda si "accontenta" della doppietta in terza fila con Joan Mir e Johann Zarco "divisi" dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Alex Rins con Jack Miller e Pol Espargaro, invece, partiranno dalla quarta fila.

Si fermano invece in Q1 i sogni e le ambizioni di tanti big della griglia. Luca Marini, con la sua Honda, partirà dalla quinta fila in tredicesima posizione affiancato dall'Aprilia factory di Marco Bezzecchi e da quella Trackhouse di Raul Fernandez, coni due motorizzati di Noale che si mangiano le mani per non essere riusciti a sfruttare a pieno la sessione "frenata" anzitempo dalla caduta nel finale di Fermin Aldeguer. Miguel Oliveria, Ai Ogura e Brad Binder dalla sesta fila precedono la KTM Tech3 di Enea Bastianini che apre la settima fila dal diciannovesimo posto in griglia, seguito dalla Honda LCR di Chantra e dall'Aprilia di Lorenzo Savadori, mentre a chiudere l'ordine di partenza per Sprint e gara lunga della domenica ci saranno i tester Ducati e Yamaha Michele Pirro e Augusto Fernandez.

BAGNAIA: "CAPITO CHE DIREZIONE PRENDERE"
Sorride Pecco Bagnaia, e non può non essere così con la conquista della pole, ma con la testa già proiettata alle due gare: "Ieri avevo detto che non passare direttamente in Q2 era stata colpa mia, ho sfruttato il Q1 a mio vantaggio cercando qualcosa con qualche modifica. Abbiamo capito la direzione da prendere, abbiamo fatto delle prove facendo più giri e non sono riuscito a essere costante, poi con la modifica sono riuscito. È una pista più amica rispetto alle ultime, sono molto contento al momento. Ora vediamo la gara, ma intanto la pole è molto importante".

ALEX MARQUEZ: "VEDREMO COSA SUCCEDERÀ"
A cercare di minacciare già dal via l'italiano ci sarà Alex Marquez con la sua Ducati Gresini: "Onestamente non è un weekend facile, sono caduto due volte e ho avuto dei problemi con la moto stamattina, ma siamo riusciti a salvarci. La pista è strana rispetto al passato, vedremo cosa succederà in Sprint perché bisogna usare la testa. Andremo a manetta dall'inizio alla fine stando attenti alla gomma".

MORBIDELLI: "CONTENTO DEI PASSI AVANTI"
Terzo in griglia Franco Morbidelli con la Ducati VR46: "Grande inizio di sabato per noi e anche grande weekend. Siamo andati forte, sono contento dei passi avanti dall'Australia a qui. Ho un buon feeling con la moto, staremo a vedere cosa succede in gara".

