MotoGP Malesia, Bagnaia assapora il titolo mondiale: “Sono pronto, posso gestire la pressione”

MOTOGP MALESIA

L’azzurro della Ducati, primo in classifica generale, può già vincere il Motomondiale domenica: “Al momento sono tranquillo, so che faremo un ottimo lavoro”

© Getty Images Conto alla rovescia per l'appuntamento MotoGP della Malesia, penultima gara del Motomondiale in programma domenica alle 9. Il leader della classifica generale Pecco Bagnaia, con 14 punti di vantaggio su Quartararo, potrebbe vince il titolo già a Sepang. “Pressione? C’è ma riesco a gestirla, sono rilassato”, le parole del pilota Ducati nella conferenza stampa che precede il weekend. Ci crede ancora il francese: “Darò il massimo fino alla fine”.

Siamo agli sgoccioli del Motomondiale e a Sepang potrebbe già decidersi il vincitore della stagione 2022. Nel penultimo GP prima del gran finale di Valencia (6 novembre) è sfida tra Pecco Bagnaia, primo in classifica generale con 233 punti, e Fabio Quartararo secondo a 219. Poche lunghezze separano l’azzurro dal francese, ma già in Malesia (domenica alle 9 del mattino) il pilota della Ducati potrebbe già laurearsi campione. “Per adesso sono molto calmo, so che possiamo fare un ottimo lavoro, l’unica cosa che mi preoccupa è il meteo perché c’è rischio pioggia, ma sono sicuro che lavoreremo bene” le parole del 25enne di Torino.

“È dal 2009 che un italiano non vince un titolo iridato, c’è ovviamente pressione e comincio a sentirla ma al momento riesco a gestirla. Mi sento rilassato, poi certamente man mano che si avvicina la gara le sensazioni potranno cambiare ma sono consapevole di poter fare bene, provo a viverlo come un weekend normale – prosegue Bagnaia – Ho un’ottima moto che è migliorata parecchio nel corso della stagione, la svolta è stata a Silverstone e da lì sono riuscito a rimontare, ma ora dobbiamo completare l’opera”.

Insegue Fabio Quartararo, campione mondiale in carica ma reduce da alcune prove negative che ne hanno compromesso la leadership in classifica: “L’ultima gara è andata male ma adesso non devo più fare calcoli, devo solo dare il meglio e spingere al massimo. Prenderò più rischi, non ho più niente da perdere, quindi correrò al massimo cercando di andare oltre i limiti per dare il tutto per tutto e inseguire ancora il titolo”. Il pilota della Yamaha ci crede ancora: “Posso ancora vincere il campionato, non è ancora finita, la seconda parte della stagione è andata male ma ci giochiamo tutto in queste ultime due gare. Sepang mi piace molto e ho sempre fatto bene qui”.

Presente in conferenza stampa anche Aleix Espargaro, che festeggia il 300esimo Gp in carriera, terzo in classifica a 27 punti da Bagnaia: “Proverò anche io a dire la mia, so di avere poche chance ma me le giocherò fino in fondo. L’importante è dare il massimo e crederci fino all’ultimo. Comunque vada è stata una stagione incredibile per me e per l’Aprilia. C’è grande fiducia per il prossimo anno”.