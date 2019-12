MotoGP, Lorenzo vicino al rientro: sarà collaudatore Yamaha

A poco più di un mese dall'annuncio del suo ritiro Jorge Lorenzo ha già deciso di tornare in pista. Non come pilota ufficiale, ma da collaudatore. Dopo le esperienze difficili in Ducati e Honda, ha deciso di riabbracciare il team e la moto che lo hanno portato al titolo MotoGP: la Yamaha. Il maiorchino, infatti, che nei giorni scorsi aveva detto di essere pronto a un clamoroso annuncio, è vicino alla firma per ricoprire il ruolo di test rider.