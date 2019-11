MotoGP Valencia, Lorenzo: "Via a testa alta. Ritorno? Mai dire mai..."

Jorge Lorenzo si gode la giornata dell'addio al Motomondiale con un sorriso sul voto: "È una giornata felicissima per me. C'erano condizioni difficili per il freddo e per il vento, non avevo buone sensazioni e ho dovuto concentrarmi solo sul non cadere -ha spiegato il maiorchino - Sono riuscito a finire la gara e a festeggiare con tutti i miei amici e il mio fan club. Abbiamo anche conquistato la tripla corona. È una giornata speciale per tutti. Voglio festeggiare con Marc e con tuti gli altri".