Libere GP Austria, Bezzecchi: "Gran lavoro del team". Vinales: "Sempre meglio"

gp austria

L'italiano chiude col tempo record della pista e sorride, lo spagnolo è sempre più soddisfatto della sua Aprilia

È un Marco Bezzecchi in forma straordinaria quello che in MotoGP domina le libere del GP d'Austria conquistando il miglior tempo e il record della pista a Spielberg. Una crescita importante del pilota del team VR46 che fa festa al Red Bull Ring davanti al "boss" Valentino Rossi: "Sono contento, è stata una bella giornata e siamo stati fortunati nel finale perché abbiamo commesso un piccolo errore al rientro. Tutto liscio, mi sono sentito bene e il team ha fatto un gran lavoro".

"Sono migliorato con la dura, ho staccato forte e di passo sono andato bene. Non avevamo calcolato di rimanere a piedi, ma appena mi sono fermato ho visto Valentino Rossi e sono salito in sella con lui” le parole di Bezzecchi. Vedi anche Motogp MotoGP Austria: Bezzecchi da record davanti a Bagnaia, Marquez in Q1

VINALES: "VA SEMPRE MEGLIO" - Secondo tempo per l'Aprilia di Maverick Vinales, staccato di soli 44 millesimi dalla Ducati dell'italiano: "Abbiamo girato con tempi da record e ogni volta mi trovo sempre meglio con la moto. A Silverstone abbiamo fatto qualche errore e non ho avuto tempo per provare a causa della caduta, ma ogni volta che torno in sella mi trovo una moto sempre migliore. Sono contento del lavoro dei ragazzi, dobbiamo continuare così e stare concentrati sulla nostra strada. La moto mi è sembrata molto veloce, sulla FP2 il passo è stato davvero buono e meglio dello scorso anno. Sono molto felice, è solo venerdì ma è stata una giornata davvero positiva per noi. Prima di Silverstone avevo problemi in frenata, non riuscivo a essere preciso, ho lavorato sul set up e ora ci siamo. Sono soddisfatto perché i ragazzi capiscono di cosa necessità il mio stile di guida per andare forte in pista”.

QUARTARARO: "SPERO NELLA QUALIFICA" - Nono tempo, ma comunque sorridente, per Fabio Quartararo che ritrova una Yamaha guidabile e con margini di miglioramento: "È stato complicato oggi, ma l’obiettivo era entrare in Q2 e ci sono riuscito. Il livello è alto e difficile, ma sono contento perché il passo non è stato male. In qualifica devo fare di tutto, abbiamo margine e spero di poter fare una buona sessione perché ci serve per fare una bella gara". Vedi anche Motogp Libere GP Austria, Bagnaia: "Costante e veloce, soddisfatto". Bastianini: "Guido male"