Libere GP Austria, Bagnaia: "Costante e veloce, soddisfatto". Bastianini: "Guido male"

gp austria

Ducati dai due volti, quello felice di Pecco che riesce a migliorarsi e quello triste di Bastianini che ha parecchi problemi

MotoGP, le immagini del venerdì di Spielberg



































































1 di 35 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia chiude la prima giornata del GP d'Austria di MotoGP col terzo tempo e 288 millesimi di ritardo da Marco Bezzecchi, ma tutto sommato si dice soddisfatto del lavoro portato in pista a Spielberg al Red Bull Ring: "Una delle migliori FP1 dell’ultimo periodo perché la moto ha sempre bisogno di qualcosa di nuovo. Abbiamo trovato la quadra, sappiamo dove andare a parare. In FP2 sono partito bene e sono stato costante, di passo siamo stati tra i più veloci".

Pecco ha poi aggiunto: "Ho provato la carena che mi aiuta con l’impennamento. Il bilanciamento è cambiato, dobbiamo lavorare su quello. L’ultimo time attack poteva essere fatto meglio. Oggi siamo comunque migliorati molto durante la giornata. Vedi anche Motogp MotoGP Austria: Bezzecchi da record davanti a Bagnaia, Marquez in Q1

BASTIANINI: "DEVO MIGLIORARE" - Diversa invece la giornata di Enea Bastianini, che ha chiuso col 16° tempo e con una difficoltà sempre crescente in sella alla Ducati: “Devo ancora trovare il mio punto forte perché guido male e sempre in maniera diversa. Sono indietro, devo lavorare senza pensare al risultato ma solo nel migliorarmi. C’è poco tempo, non è semplice e mi mancano dei chilometri. Mi mancano i test e provare le cose con calma. Mi innervosisco e così non va bene, devo stare tranquillo per lavorare al meglio. D’ora in poi cercherò solo buone sensazioni e non il risultato.