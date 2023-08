MotoGP Austria: Bezzecchi da record davanti a Bagnaia, Marquez in Q1

MotoGP, le immagini del venerdì di Spielberg































Il venerdì di MotoGP a Spielberg per il GP d'Austria si chiude con la firma di Marco Bezzecchi che conquista il miglior tempo nella sessione che concede il pass per il Q2. L'italiano, che ha chiuso con un riscontro da record in 1:28.533, anticipa tutti al Red Bull Ring e precede in testa alla classifica dei tempi l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. In Q2 anche le altre Desmosedici di Zarco, Martìn e Alex Marquez, beffa invece per Marc Marquez che sarà costretto a passare dal Q1 insieme a Miller e Bastianini.