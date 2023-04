MotoGP, Bagnaia: "Contento, stiamo andando fortissimo"

GP AMERICHE

Il pilota Ducati dopo i primi due turni di libere ad Austin: "Buona prima giornata"

MotoGP, le immagini del venerdì di libere ad Austin













































© ansa 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pecco Bagnaia si gode una grande Ducati dopo i primi due turni di libere del GP delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2023: "Buona prima giornata, sono contento - le parole a Sky Sport del campione del Mondo in carica, 2° nella classifica combinata -. La pista è peggiorata in termini di grip e di buche rispetto all'anno scorso, l’asfalto non è il massimo, ma tutto sommato stiamo andando fortissimo".

Bagnaia, attualmente secondo nel Mondiale dopo la scivolata dell'Argentina, ha poi parlato della scelta delle gomme per Sprint Race e gara: "La media al posteriore è perfetta per girare, vediamo come andrà con la soft domani. La media a me piace, mi trovo bene, ma la soft ti dà tanto più grip e per la Sprint sicuramente sarà lei la gomma da usare. Per domenica invece vediamo. Comunque qui serve molta tecnica e la gomma fa la differenza fino a un certo punto".

Infine un commento sulla caduta di Zarco nel finale e l'esposizione delle bandiere gialle: "Non ho visto le bandiere, ma fortunatamente ho visto la moto per terra e non ho fatto come Mir (che ha quasi centrato la Ducati del francese, ndr). Secondo me era da bandiera rossa…".

RINS: "STIAMO FACENDO PASSI AVANTI"

Alex Rins si gode l’ottimo 3° tempo nella classifica combinata, con la sua Honda capace di farsi largo tra una batteria di Ducati: "Abbiamo fatto un passo in avanti - le parole dello spagnolo -. Già in Argentina ero più a mio agio con la moto, ma ora finalmente ho ritrovato i miei standard. Sono contento, soprattutto con la soft con cui abbiamo fatto il tempo. Ho fatto un cambio drastico dopo sei anni in Suzuki e sicuramente la Honda è quella più in difficoltà nel gruppo, però stiamo lavorando nella direzione giusta. La parte più difficile? Vi dico solo che sono stato dietro a una Ducati sul rettilineo e lei se n’è andata… Però nei test di Jerez so che Bradl ha trovato qualcosa, vediamo di lavorare su quello".

MARTIN: "BEL GIRO, MA TURNO DIFFICILE"

Miglior tempo di giornata per Jorge Martin con la Ducati Pramac, che però non nasconde qualche difficoltà: "Soddisfatti del giro, ma è stato un turno difficile. Eravamo tutti molto agitati all’inizio perché sembrava che nulla funzionasse, da metà turno in poi abbiamo cominciato a lavorare bene e alla fine il giro è arrivato. Faccio un po’ fatica con la mia condizione fisica, spero che possa migliorare per il resto del weekend. L’obiettivo è cercare di trovare un po’ più di agilità e di leggerezza in questa moto".

QUARTARARO: "MI ASPETTAVO DI FAR MEGLIO"

La Yamaha ha dato qualche segnale incoraggiante, ma Fabio Quartararo non si accontenta: "Mi aspettavo un po’ meglio. I tempi sono stati abbastanza buoni se parliamo di passo, ma sul giro secco ho fatto fatica, ero davvero al limite. Vediamo se possiamo migliorare. Cosa manca? Non riesco a guidare nella stessa maniera quando faccio il ritmo gara e quando tento il time attack, devo cercare di guidare in maniera più semplice".