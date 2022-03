MotoGP, le pagelle del Qatar: Bastianini si candida per il titolo

PROMOSI E BOCCIATI

La prima gara della stagione tra sorprese e delusioni: tre outsider sul podio, i grandi favoriti per ora faticano

di

Alberto Gasparri

Losail, Bastianini è una Bestia Getty Images

Vedi anche Motogp MotoGP Qatar: vittoria storica di Bastianini a Losail, Bagnaia cade nell'incubo Ducati Bastianini 10 - Non merita la lode solo perché gli è sfuggita la pole, ma il suo weekend in Qatar è stato trionfale, quasi perfetto dall'inizio alla fine. E consideriamo che è solo alla sua seconda stagione in MotoGP. Se fosse davvero un serio candidato per il titolo?

Brad Binder 9 - Non ha vinto, ma ci è andato davvero vicino, confermando di essere un animale da gara ancor più che da qualifica. Di sicuro è il numero uno indiscusso del team Ktm visto che Oliveira continua a navigare nell'ombra.

Pol Espargaro 8 - La pole lo aveva illuso, ma questo podio potrebbe essere quello della svolta. Pare che abbia finalmente fatto pace con la Honda e se il feeling dovesse rimanere questo, lo vedremo spesso là davanti.

Aleix Espargaro 7 - L'Aprilia è ripartita da dove aveva lasciato, con una gara di testa, che per poco non è finita sul podio. Merito di Aleix visto che Vinales è ancora lontano. La vittoria è sempre più vicina.

Marc Marquez 6,5 - Manca ancora qualcosa, ma ci siamo quasi per rivedere il vecchio Marc. In Qatar non è mai apparso in grado di attaccare, ma è stato calmo e non ha commesso errori. Sa che per vincere il titolo quest'anno bisognerà non commettere errori più che cercare il successo di tappa a ogni costo.

Mir 6 - La Suzuki prometteva fuoco e fiamme dopo le prove e, invece, ha raccolto pochino. La moto però sembra essere cresciuta e Mir ha ben chiara la tattica per riconquistare il numero 1.

Quartararo 5,5 - Iniziare la difesa del titolo con un nono posto non può rendere contenti, ma Fabio sapeva che con la Yamaha ci sarebbe stato, e ci sarà, da soffrire. Evita di strafare e porta la M1 al traguardo sana e salva aspettando tempi migliori.

Morbidelli 5,5 - Manca la Top 10 e chiude a 6" dal compagno di box nella sua prima vera gara da pilota "sano". Per ora ci si accontenta, ma può e deve fare di più. Ci arriverà.

Bagnaia-Miller 4 - La vera delusione del weekend sono i due piloti ufficiali Ducati, finiti entrambi a terra e nemmeno mentre erano in lotta per la vittoria. Qualcosa è stato sbagliato, forse anche per un pizzico di presunzione precampionato. Urge rimediare subito perché davanti non aspetteranno.

I "deb": rimandati - Remy Gardner, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi hanno corso la loro prima gara in top class e vederli sul fondo della classifica (o a terra come Bezzecchi) non sorprende. Gardner è stato il migliore, mentre trovare il più giovane dei fratelli Binder davanti a Di Giannantonio e soprattutto a Fernandez un po' fa pensare. Serve tempo, ma la MotoGP non ne concede troppo.