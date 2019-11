MotoGP, la Ducati di Pirro a fuoco nelle Libere 1

Spavento per Michele Pirro nel corso delle Libere 1 del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il test rider Ducati, in Spagna come wild card, si è dovuto fermare dopo pochissimi minuti a causa delle violente fiamme che hanno cominciato a sprigionarsi nella vasca dell'olio sotto la sella della sua Desmosedici. Pirro ha abbandonato la moto nella ghiaia ed è subito corso via, in direzione dei box, mentre i marshal provvedevano a domare l'incendio con gli estintori.