MotoGP: Jorge Martin si prende la pole ad Assen, è poker Aprilia

Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d’Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell’Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’30’’812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori, poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ai Ogura (+0.011) e Marco Bezzecchi (+0.033). Quinto Bagnaia davanti a Di Giannantonio, settimo Marc Marquez.
Pronti via e nel Q1 Morbidelli fa segnare subito un buon tempo, soffiato però da Moreira che rimane in scia. Il pilota brasiliano è vittima di una caduta, mentre il suo collega Honda Joan Mir spodesta tutti in prima piazza. Quando si pensa che le due Honda possano passare al Q2, Fabio Quartararo trova il giro giusto in 1’31’’271 e passa al turno successivo proprio insieme a Mir. Le Aprilia nel Q2 partono subito forte, con Bezzecchi e Martin già sotto l’1’31’’.
Marquez deve fare i conti con due giri cancellati per track limits, mentre Acosta dopo un giro vede la sua Ktm fermarsi. Nel secondo tentativo Bezzecchi è velocissimo nel primo settore, ma incontra la bandiera gialla causata proprio da Acosta e deve abortire. Fortunato (e incredibilmente veloce) invece Martin, che stampa il tempo di 1’30’’812 e va davanti a tutti. Fernandez abbassa ancor di più, ma anche il suo tempo non è valido per aver messo le due ruote sul verde oltre il cordolo. Tra le due Aprilia ufficiali si inserisce Ai Ogura, staccato solamente di +0.011 dal poleman. Bezzecchi completa la prima fila a +0.033, mentre Fernandez completa uno storico poker Aprilia in quarta posizione. Alle loro spalle il trio Ducati con Bagnaia (quinto a +0.118), Di Giannantonio (sesto a +0.143) e Marc Marquez (settimo a +0.319). Pole numero 42 per Martin in carriera, la prima in sella all’Aprilia.
Non ha preso parte alle qualifiche Alex Marquez, preservato in vista delle gare dopo il gran volo di ieri. Il team Gresini ha invece perso per il resto del weekend Fermin Aldeguer, anche lui alle prese con i postumi (frattura della vertebra T7) della caduta del primo giorno di prove.
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LE REAZIONI
Martin: "Emozionato dopo due anni senza pole"
Sono molto felice, un po' emozionato dopo due anni senza una pole. Stamattina non ero al 100%, ma ora con le gomme nuove mi sono sentito bene sia al primo che al secondo stint. Ora c'è Marco che è un po' davanti a tutti, ma vediamo. Tutti abbiamo problemi, l'importante è spostarli il più lontano possibile, ci sono ancora movimenti, ma li hanno tutti. Partenza? Meglio partire primo, che decimo con queste nuove regole"
Ogura: "Sapevo che avremmo fatto bene"
"Sono soddisfatto, non ho molto da dire su questa qualifica. Ieri eravamo competitivi e sapevamo che avremmo fatto bene. Sono sempre un po' difficili per noi, ma siamo soddisfatti. Le Aprilia stanno andando molto bene, quindi vediamo. La partenza? Funziona senza abbassatore davanti, non credo cambieremo un granchè".
Bezzecchi: "Bandiera gialla nel giro buono"
"Sono contento, è sempre bello fare la prima fila. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti, mi spiace solo perché nel giro buono ho trovato la bandiera gialla e ho dovuto mollare. Sprint? Tutto da vedere ora che la partenza è cambiata, speriamo di fare un buon lavoro metterci nelle prime posizioni. Battaglia davanti? Speriamo di si".