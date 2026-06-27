MOTOGP OLANDA

MotoGP: Jorge Martin si prende la pole ad Assen, è poker Aprilia

Il pilota spagnolo partirà davanti a tutti: prima fila con Ogura e Bezzecchi, Bagnaia meglio di Marc Marquez

27 Giu 2026 - 13:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d’Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell’Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’30’’812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori, poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ai Ogura (+0.011) e Marco Bezzecchi (+0.033). Quinto Bagnaia davanti a Di Giannantonio, settimo Marc Marquez.

Pronti via e nel Q1 Morbidelli fa segnare subito un buon tempo, soffiato però da Moreira che rimane in scia. Il pilota brasiliano è vittima di una caduta, mentre il suo collega Honda Joan Mir spodesta tutti in prima piazza. Quando si pensa che le due Honda possano passare al Q2, Fabio Quartararo trova il giro giusto in 1’31’’271 e passa al turno successivo proprio insieme a Mir. Le Aprilia nel Q2 partono subito forte, con Bezzecchi e Martin già sotto l’1’31’’.

Marquez deve fare i conti con due giri cancellati per track limits, mentre Acosta dopo un giro vede la sua Ktm fermarsi. Nel secondo tentativo Bezzecchi è velocissimo nel primo settore, ma incontra la bandiera gialla causata proprio da Acosta e deve abortire. Fortunato (e incredibilmente veloce) invece Martin, che stampa il tempo di 1’30’’812 e va davanti a tutti. Fernandez abbassa ancor di più, ma anche il suo tempo non è valido per aver messo le due ruote sul verde oltre il cordolo. Tra le due Aprilia ufficiali si inserisce Ai Ogura, staccato solamente di +0.011 dal poleman. Bezzecchi completa la prima fila a +0.033, mentre Fernandez completa uno storico poker Aprilia in quarta posizione. Alle loro spalle il trio Ducati con Bagnaia (quinto a +0.118), Di Giannantonio (sesto a +0.143) e Marc Marquez (settimo a +0.319). Pole numero 42 per Martin in carriera, la prima in sella all’Aprilia.

Non ha preso parte alle qualifiche Alex Marquez, preservato in vista delle gare dopo il gran volo di ieri. Il team Gresini ha invece perso per il resto del weekend Fermin Aldeguer, anche lui alle prese con i postumi (frattura della vertebra T7) della caduta del primo giorno di prove.

© Getty Images

© Getty Images

LE REAZIONI

Martin: "Emozionato dopo due anni senza pole"

Sono molto felice, un po' emozionato dopo due anni senza una pole. Stamattina non ero al 100%, ma ora con le gomme nuove mi sono sentito bene sia al primo che al secondo stint. Ora c'è Marco che è un po' davanti a tutti, ma vediamo. Tutti abbiamo problemi, l'importante è spostarli il più lontano possibile, ci sono ancora movimenti, ma li hanno tutti. Partenza? Meglio partire primo, che decimo con queste nuove regole"

Ogura: "Sapevo che avremmo fatto bene"

 "Sono soddisfatto, non ho molto da dire su questa qualifica. Ieri eravamo competitivi e sapevamo che avremmo fatto bene. Sono sempre un po' difficili per noi, ma siamo soddisfatti. Le Aprilia stanno andando molto bene, quindi vediamo. La partenza? Funziona senza abbassatore davanti, non credo cambieremo un granchè".

Bezzecchi: "Bandiera gialla nel giro buono"

 "Sono contento, è sempre bello fare la prima fila. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti, mi spiace solo perché nel giro buono ho trovato la bandiera gialla e ho dovuto mollare. Sprint? Tutto da vedere ora che la partenza è cambiata, speriamo di fare un buon lavoro metterci nelle prime posizioni. Battaglia davanti? Speriamo di si".

motogp
gp assen
pole

Ultimi video

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

I più visti di Motogp

Porte girevoli Ducati: addio a Bagnaia che va in Aprilia, arriva Pedro Acosta

Bagnaia saluta la Ducati: "Eri il mio sogno, sarai sempre parte di me. Ma mi serviva una nuova sfida"

Ufficiale: Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di quattro anni: "Volevo tanto questa sfida"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

Bezzecchi il più veloce anche nelle pre-qualifiche, Bagnaia 5° davanti a Marc Marquez

Bezzecchi torna in pista con il miglior tempo nelle prime libere. Bagnaia secondo, caduta per Marquez

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:30
Torino, Abate potrà contare su Simeone: il Cholito resta granata
13:10
Iran all’attacco: "Il rispetto vale più di un biscotto". Stanotte due le partite a rischio
13:10
Storico poker Aprilia in qualifica: pole di Martin su Ogura e Bez, Bagnaia meglio di Marquez
13:07
Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano
Ter Stegen
13:05
Ajax, avviati i primi contatti con il Barcellona per Ter Stegen