MotoGP: Jorge Martin si prende la pole ad Assen, è poker Aprilia

Sono molto felice, un po' emozionato dopo due anni senza una pole. Stamattina non ero al 100%, ma ora con le gomme nuove mi sono sentito bene sia al primo che al secondo stint. Ora c'è Marco che è un po' davanti a tutti, ma vediamo. Tutti abbiamo problemi, l'importante è spostarli il più lontano possibile, ci sono ancora movimenti, ma li hanno tutti. Partenza? Meglio partire primo, che decimo con queste nuove regole"