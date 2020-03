MotoGP, Jorge Lorenzo: "Al 98% non torno, ma nel caso solo con una Yamaha"

"Sono cambiate le cose. Sono in hotel e mi muovo il meno possibile. Qui a Dubai i dati ci dicono che ci sono poco meno di 100 casi di coronavirus ma bisogna stare attentissimi. Non è il momento di scherzare, la salute viene prima di tutto". Cosi' il pilota della Yamaha Jorge Lorenzo ha espresso la sua preoccupazione. Lo spagnolo è pronto per la wild card a Barcellona. "L'abbiamo scelta perché una pista dove oltre ad andar forte posso essere molto utile allo sviluppo".