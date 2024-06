MotoGP Italia, Marquez: "Lottiamo per vincere, devo sfruttare questa moto"

gp italia

Il Cannibale sorride e sfrutta a pieno la sua Ducati del team Gresini, Acosta avverte: "Stiamo arrivando anche noi"

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Sprint Race di MotoGP al Mugello, per il GP d'Italia, manda un chiaro messaggio per la corsa al titolo iridato, con Bagnaia che accorcia su Martin e Marc Marquez che tallona. Il secondo posto dello spagnolo, sfruttando proprio la caduta del leader della classifica, accende il duello per il mondiale: "Non me l'aspettato nella pre-season perché Bagnaia e Martin sono forti. Per me è un onore stare vicino a loro, sono molto forti e devo sfruttare questa moto perché in ogni circuito possiamo fare bene".

"Il passo è molto buono, ma Bagnaia è più veloce. Oggi partivo quarto, non è stata una buona partenza e per tutte le prove ho faticato. Il passo gara c'è, mi sento bene e vediamo se domani riusciremo a lottare per il podio" ha detto Marquez. Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Sono molto contento del secondo posto, ma noi siamo là a lottare. Per domani ho tutto chiaro, ma devo lavorare sulla partenza che in questo weekend non sta andando. Dobbiamo capire cosa non va". Vedi anche Motogp MotoGP Italia: Bagnaia si prende la Sprint Race al Mugello e sorride, Martin va ko

ACOSTA: "STIAMO ARRIVANDO"

Terzo posto e tanti sorrisi per Pedro Acosta: "Siamo migliorati tanto oggi, siamo stati competitivi in qualifica e migliorati in partenza. Ero vicino al secondo posto, sono comunque contento per il team perché stiamo portando la moto al vertice e siamo velocissimi. Grazie a chi lavora in fabbrica perché ci rendono competitivi e siamo sulla strada giusta. Stiamo migliorando tanto, oggi è mancato un pelino e stiamo arrivando anche noi. Forse non è il miglior modo di arrivare al podio (con la caduta di Martin, ndr), ma stavo arrivando e sono contento di far migliorare la KTM in una pista dove lo scorso anno ha fatto fatica".

BASTIANINI: "MARTIN POTEVA EVITARE"

Amareggiato Enea Bastianini, caduto al terzo giro dopo un contatto con Martin: "Stavo facendo una bella gara, appena ho visto Martin andare largo mi sono infilato e lui si è buttato dentro e mi ha preso. Peccato, ne avevo per fare qualcosa. Incidente di gara? Sicuramente poteva evitarlo, non eravamo nella linea corretta, ma non mi importa della decisione. Mi importa di domani, eravamo veloci e domani andrà diversamente. Speriamo che la ruota giri, perché non ci manca niente per fare bene, ma per vari motivi non siamo riusciti a concretizzare. È un momento delicato, le ultime gare non sono andate bene ed è normale si parli poco di me. Ritroveremo la strada giusta per andare in un posto buono".