MotoGP Italia: Bagnaia si prende la Sprint Race al Mugello e sorride, Martin va ko

GP ITALIA

Il pilota italiano del team Ducati si prende la Sprint del Mugello e approfitta della caduta di Martin per accorciare dal leader del mondiale

Francesco Bagnaia vince la Sprint Race del GP d'Italia, settima tappa stagionale della MotoGP. Al Mugello, in una gara da 11 giri ricca di emozioni e sorpassi spettacolari e al limite, il pilota Ducati factory conquista il successo davanti al pari marca Marc Marquez (Gresini) e Pedro Acosta, fresco di firma con KTM per il 2025. Ai piedi del podio un super Franco Morbidelli con la Ducati Prima Pramac, seguito dalla Aprilia di Maverick Vinales. Jorge Martin, leader del mondiale, cade a tre giri dal termine perdendo il controllo della sua Ducati che poco prima, in un contatto regolare con la factory di Enea Bastianini aveva provocato il ritiro dell'italiano. Un successo, quello di Bagnaia, che permette al due volte iridato di accorciare a 27 punti dal leader della generale.

Un super Francesco Bagnaia si prende la scena al Mugello, prendendosi la rivincita nella gara corta dopo la caduta amara del Montmelò. Una Sprint condotta nello stesso identico modo dal pilota piemontese, ma con un finale fortunatamente diverso per il ducatista che riesce a rimanere in sella alla sua Desmosedici volando verso un successo mai messo in dubbio. Dopo una partenza ottima, che gli ha permesso di superare subito Martin, Pecco non ha avuto rivali anche quando lo stesso spagnolo, seguito da Marc Marquez, ha tentato la rimonta. E mentre dietro i due spagnoli se le davano, con sorpassi e contro sorpassi, l'italiano ne ha approfittato per scappare verso un successo che gli permette di accorciare proprio su Martin in classifica iridata.

Un successo dolce per Bagnaia, ancor più importante dato il contemporaneo ko di Martin che a tre giri dalla fine si è steso in curva 1 mentre si trovava a duellare con Marc Marquez. Il Cannibale di Cervera si accomoda quindi sul podio con l'italiano, seguito dal rookie maravilla Pedro Acosta con la KTM del team GasGas.

Ai piedi del podio un magnifico Franco Morbidelli, partito sesto e arrivato quarto alla bandiera a scacchi della Sprint Race al termine di una gara condotta alla grande in sella alla Ducati Prima Pramac. A punti anche Maverick Vinales in Aprilia, Brad Binder con KTM, Di Giannantonio, Alex Marquez ed Aleix Espargaro.

A bocca asciutta Raul Fernandez, che ha chiuso decimo davanti a Marco Bezzecchi e Jack Miller. Sabato amaro anche per Fabio Quartararo, caduto in un contatto con Oliveira al secondo giro, e per Enea Bastianini che con la sua Ducati ha salutato la Sprint al terzo giro dopo essersi toccato (in maniera regolare secondo lo steward panel) con Martin.