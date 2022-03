MotoGP Indonesia: Quartararo acciuffa la pole davanti a due Ducati, Bagnaia in seconda fila

motogp indonesia

Il francese sfrutta bene le condizioni della pista e conquista la prima fila, sfortuna per Bagnaia

di

Luca Bucceri

È di Fabio Quartararo la pole position del GP di Indonesia, seconda tappa stagionale della MotoGP. Il pilota francese, che in sella alla sua Yamaha ha chiuso la sessione in 1:31.067, precede in prima fila le due Ducati Pramac di Jorge Martìn e Johann Zarco. Sfortuna per Bagnaia, che partirà dalla seconda fila alle spalle di Brad Binder ed Enea Bastianini, mentre Marquez non passa il Q1 e inizierà la gara dalla quindicesima casella in griglia. Getty Images

Serviva una risposta dopo le prestazioni tutt'altro che esaltanti in Qatar e Fabio Quartararo non ha tradito le aspettative del box Yamaha agguantando la pole position. A Mandalika, pista che può esaltare la potenza della M1 vista in difficoltà a Losail, il francese sfrutta al meglio le condizioni del tracciato firmando il crono migliore della sessione al quinto giro dei sette corsi. Nessuno riesce poi a impensierirlo nei minuti finali in cui la classifica dei tempi si mescola e ribalta a ogni taglio al traguardo, col francese che però resta ben saldo in testa e avrà la ghiottissima occasione di stare davanti alla prima curva, in un circuito in cui i sorpassi sono difficili da portare a termine.

In prima fila, dietro alla Yamaha, ci sono anche le due Ducati Pramac di Martìn e Zarco, con lo spagnolo che ribadisce il suo feeling con le qualifiche dopo la pole conquistata nella prima tappa stagionale in Qatar. La speranza per Martìnator è di non incappare in un nuovo ritiro, con l'obiettivo di fare punti e farsi notare sin da subito per la lotta al titolo. Non gli renderà di certo la vita facile Johann Zarco, che dovrà comunque difendersi dagli attacchi dei piloti in seconda fila con moto aggressive. Insieme alla KTM di Brad Binder, infatti, ci sono le due Ducati di Bastianini e Bagnaia, che hanno voglia di risalire subito le posizioni in classifica per sognare, due settimane dopo la prima tappa stagionale della MotoGP, un'altra domenica tutta "made in Italy" del Motomondiale. Per Bagnaia un sesto tempo che lascia l'amaro in bocca, con qualche problema alla sua Desmosedici nel secondo run di Q2 che gli ha fatto abortire il giro mandando alle ortiche la possibilità di registrare un crono da pole.

L'altra Ducati ufficiale, quella di Miller, partirà invece dalla terza fila alle spalle della KTM di Oliveira e della Suzuki di Rins, mentre a chiudere la quarta fila saranno Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio (che aveva passato il Q2 in maniera eccelsa in compagnia di Pecco Bagnaia) e Franco Morbidelli, caduto a inizio sessione e poi sfortunato nei time attack successivi.

Un Q1 da dimenticare invece per tanti big che non riescono a passare il taglio e saranno costretti a partire dalle retrovie. Tra i primi scontenti ad aprire la quinta fila c'è Marc Marquez. Lo spagnolo, protagonista di due cadute identiche in curva 12, non riesce a schiodarsi dal 15° tempo e occuperà l'ultima casella della quinta fila con tanto traffico davanti per poter sperare in un podio alla seconda stagionale.

A chiudere la griglia di partenza sono Alex Marquez, Vinales e Raul Fernandez dalla settima fila, ottava e ultima fila invece per Gardner, Darryn Binder e Nakagami.