MotoGP 2027: qualifiche distinte per Sprint Race e Gran Premio

Accanto alle nuove moto e al nuovo regolamento tecnico, la MotoGP 2027 annuncia un nuovo formato per il prossimo anno con l'introduzione di una sessione di qualifica per la Sprint Race, creando così (sull'esempio di quanto già avviene per la Formula Uno) due griglie di partenza distinte per la gara breve del sabato e il Gran Premio vero e proprio della domenica. Il nuovo formato inizia già dalla giornata di venerdì con una sessione di prove libere da 45 minuti (come già avviene), prima che la seconda sessione di prove libere fa 30 minuti sostituisce la attuale prequalifica. Questa nuova e più breve FP2 non ha la stessa funzione della prequalifica attuale. Il programma del venerdì si esaurisce con la nuova qualifica Sprint da 15 minuti che determina le posizioni di partenza per la Sprint Race del sabato pomeriggio.



Per la MotoGP la giornata di sabato inizia con la FP3: una sessione di prove libere della durata di 20 minuti che precede le qualifiche del Gran Premio. Tutti i piloti partecipano alle Qualifiche 1 del GP e i primi dodici di questa sessione hanno accesso alle Qualifiche 2 La Sprint Race (con griglia di partenza formata nella qualifica apposita del venerdì) chiude la giornata del sabato.