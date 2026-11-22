Si chiude con 3mila controlli gratuiti, tra visite specialistiche e attività di counseling, la sesta edizione di Tennis and Friends alle Nitto Atp Finals di Torino che, il 5 e 6 dicembre, farà tappa a Reggio Calabria il 5 e 6 dicembre in vista delle Next Gen Atp Finals. "Mi ha colpito vedere quante persone siano arrivate prima delle partite proprio per fare un controllo, trovando il tempo per prendersi cura di sé", dice Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis and Friends, official charity delle Finals. I controlli sono stati ospitati nell'area salute del Fan Village coordinata dall'Asl Città di Torino In occasione dell'evento è anche stata assegnata la coppa 'Una volée per la salute' a Max Giusti per il suo impegno nel promuovere la prevenzione attraverso lo sport. Da quindici anni al fianco di Tennis and Friends, Giusti ha partecipato a ogni appuntamento e ha contribuito a diffondere la cultura della prevenzione. Molti gli ambassador e i volti noti passati al Fan Village, tra cui Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Fabio Fognini, Andrea Vavassori, Neri Marcorè, Vincenzo Santopadre e Paolo Lorenzi. Tra i momenti più toccanti della settimana, gli incontri con i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita e con i pazienti oncologici adulti dell'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Con i ragazzi del Regina Margherita ha giocato in corsia Roberta Vinci, finalista agli Us Open. Infine, sul palco del Fan Village sono stati organizzati alcuni panel con SuperTennis e la Fitp che hanno dato spazio alla ricerca, ai giovani e ai progetti di prevenzione e solidarietà.