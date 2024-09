MotoGP Indonesia: libere 1 a Morbidelli, indietro Bagnaia

motogp indonesia

Il pilota Pramac davanti a Vinales e Martin. Brutta caduta per Oliveira che si frattura il polso

© Getty Images Franco Morbidelli è il più veloce nelle prove libere del Gp di Indonesia sul circuito di Mandalika in 1:30.689. Il pilota Pramac rifila due decimi a Vinales e mezzo secondo al suo compagno di team Jorge Martin. Quarto Acosta e quinto un ottimo Zarco con la Honda. Poi Marc Marquez, Bezzecchi e Bastianini. Solo quattordicesimo Bagnaia, che lamenta mancanza di grip al posteriore.

Brutto highside per Oliveira: il pilota portoghese dell'Aprilia è stato disarcionato dalla moto ed è volato per aria, cadendo poi pesantemente a terra. È stato prima curato nel centro medico del circuito, poi accompagnato in ospedale a Mataram per una frattura al polso destro: sarà sottoposto a una Tac per valutare la necessità di un intervento chirurgico, ha fatto sapere il team.

