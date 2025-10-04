Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Motogp
MOTOGP INDONESIA

MotoGP Indonesia: Bezzecchi si prende la pole, Marc Marquez nono e Bagnaia 16°

Il pilota della Aprilia domina anche le qualifiche davanti ad Aldeguer e Fernandez. Male Pecco

04 Ott 2025 - 08:59
© Getty Images

Super Marco Bezzecchi nelle prove ufficiali del GP in Indonesia. Dopo aver dominato la sessione di pre-qualifiche, il pilota della Aprilia si prende la pole e firma il record della pista a Mandalika girando in 1'28"832 e rifilando 0.398 a Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini). In prima fila anche Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), terzo a 0.452 da Bezzecchi. Francesco Bagnaia che non supera il Q1 e scatterà dal sedicesimo posto in sesta fila. Nono il fresco campione del mondo Marc Marquez dopo essere passato in Q1 alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

motogp
indonesia

