Il Milan segue Kristensen: sarà osservato da vicino domani

Domani il Milan scenderà in campo alle 20.45, nel big match contro la Juventus, ma, circa otto ore prima, sarà presente anche al Bluenergy Stadium dove alle 12.30 si giocherà Udinese-Cagliari. Per conto della società rossonera, scrive Calciomercato.com, dovrebbe essere presente l'area scouting per osservare da vicino uno, se non due, profili della squadra friulana. Il primo nome sulla lista di Tare è quello di Thomas Kristensen, classe 2002, fisico da 198cm e grandi doti in marcatura. La difesa è infatti il reparto sul quale il club sta ragionando di più in ottica rinforzi, magari già da gennaio se la posizione di classifica dovesse far sognare qualcosa in più di un "semplice" piazzamento Champions. L'Udinese lo valuta 15 milioni di euro e potrebbe dare un ricambio di sostanza sulla fascia destra, dove ora operano Athekame e Odogu in caso di linea a quattro.