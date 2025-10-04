Libere 3: Verstappen davanti a Piastri e alle Mercedes. Ferrari ancora in ritardo

Il sette volte iridato ha rischiato una penalità in griglia per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera rossa, quando la sessione è stata neutralizzata per il secondo incidente in due giorni di Liam Lawson (incolume). Il Collegio dei Commissari di Gara di Singapore (tra loro l'ex pilota di Formula Uno Derek Warwick) ha graziato il ferrarista, stabilendo che la velocità della SF-25 numero quarantaquattro era leggermente più alta del consentito tra il momento dell'accensione delle luci rosse e l'ingresso ai box ma che il pilota è sempre stato pienamente in controllo della situazione e non ha mai guidato in condizione di insufficiente sicurezza. Dopo il caso Leclerc-Norris del venerdì, si tratta della seconda assoluzione in meno di venti ore per i due ferraristi.