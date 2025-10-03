MotoGP Indonesia: Bezzecchi svetta nelle prequalifiche, Marquez e Bagnaia costretti al Q1

È stato un venerdì del tutto anomalo quello che ha aperto il weekend del GP d'Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. A fare notizia non è tanto la grande performance di Marco Bezzecchi e della sua Aprilia, che ha dominato la sessione di prequalifica e chiuso davanti a tutti col tempo di 1'29''240, quanto le grosse difficoltà riscontrare dalla maggior parte dei piloti Ducati. Fuori dalla top 10 hanno infatti chiuso quelle ufficiali di Marc Marquez (11° a + 0''813 e vittima anche di due cadute) e Francesco Bagnaia (17° a + 1''256), reduci dal memorabile weekend di Motegi, ma anche le VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio (12° e 18° tempo). Tutti e quattro dovranno partire dal Q1. Era da quasi due anni (Valencia 2023) che entrambe le Rosse ufficiali mancavano l'accesso al Q2.