MotoGP Indonesia: Bezzecchi svetta nelle prequalifiche, Marquez e Bagnaia costretti al Q1

Entrambe le Desmosedici ufficiali fuori dalla top 10, non succedeva da due anni
È stato un venerdì del tutto anomalo quello che ha aperto il weekend del GP d'Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. A fare notizia non è tanto la grande performance di Marco Bezzecchi e della sua Aprilia, che ha dominato la sessione di prequalifica e chiuso davanti a tutti col tempo di 1'29''240, quanto le grosse difficoltà riscontrare dalla maggior parte dei piloti Ducati. Fuori dalla top 10 hanno infatti chiuso quelle ufficiali di Marc Marquez (11° a + 0''813 e vittima anche di due cadute) e Francesco Bagnaia (17° a + 1''256), reduci dal memorabile weekend di Motegi, ma anche le VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio (12° e 18° tempo). Tutti e quattro dovranno partire dal Q1. Era da quasi due anni (Valencia 2023) che entrambe le Rosse ufficiali mancavano l'accesso al Q2.
Le uniche Desmosedici in top 10 sono state quelle del team Gresini di Fermin Aldeguer (2° a + 0''408) e Alex Marquez (10° a + 0''745) e a trarne vantaggio sono stati outsider come le due Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir (rispettivamente 4° e 6°) e le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e di un redivivo Alex Rins (7° e 8° tempo). Direttamente al Q2 anche Pedro Acosta con la Ktm ufficiale (3° a + 0''424) e Miguel Oliveira con la Yamaha del team Pramac (9° tempo).
