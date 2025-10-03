MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Scarso feeling, sembra di essere tornato a Misano"

Grosso passo indietro per Francesco Bagnaia, che era reduce dal weekend dominato a Motegi e che invece sarà costretto a passare dal Q1 in Indonesia: "Cos'è successo? Vorrei saperlo anche io... Questa non è mai stata una pista nelle mie corde, la specifica di gomma posteriore non la digerisco molto - ha spiegato il pilota Ducati a Sky -. Devo sempre aspettare che il grip aumenti, ci metto tre giri a far funzionare la soft e otto a far funzionare la media, così è difficile. L'anno scorso sembrava funzionare meglio, Ducati aveva dominato il weekend. Da parte mia non ho ritrovato il feeling di Motegi, anzi mi è sembrato di tornare a Misano. Se fosse solo un problema di grip non mi preoccuperei, ma anche il feeling è diverso. La moto parte molto facilmente al posteriore, è difficile da gestire".