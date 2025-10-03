Logo SportMediaset
MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Scarso feeling, sembra di essere tornato a Misano"

Bezzecchi sorride: "Bella giornata, ma la schiena fa male e andrà gestita"

03 Ott 2025 - 12:30
© Getty Images

© Getty Images

Grosso passo indietro per Francesco Bagnaia, che era reduce dal weekend dominato a Motegi e che invece sarà costretto a passare dal Q1 in Indonesia: "Cos'è successo? Vorrei saperlo anche io... Questa non è mai stata una pista nelle mie corde, la specifica di gomma posteriore non la digerisco molto - ha spiegato il pilota Ducati a Sky -. Devo sempre aspettare che il grip aumenti, ci metto tre giri a far funzionare la soft e otto a far funzionare la media, così è difficile. L'anno scorso sembrava funzionare meglio, Ducati aveva dominato il weekend. Da parte mia non ho ritrovato il feeling di Motegi, anzi mi è sembrato di tornare a Misano. Se fosse solo un problema di grip non mi preoccuperei, ma anche il feeling è diverso. La moto parte molto facilmente al posteriore, è difficile da gestire".

BEZZECCHI: "BELLA GIORNATA, MA CHE MALE LA SCHIENA..."

Ritrova il sorriso Marco Bezzecchi, che in Giappone era stato vittima di una brutta caduta nella Sprint a causa di un contatto col compagno di team Jorge Martin: "È stata una bella giornata. Non semplice, perché qua con le gomme si fatica parecchio, è stata dura metterle in temperatura, specialmente la posteriore. Però i ragazzi hanno fatto un gran lavoro. Infortunio? La gamba va meglio di quanto mi aspettassi, la schiena un po' peggio. Ho dolore al centro, dove ho preso la botta. Col passare dei giri peggiora, dovremo gestirlo bene".

TARDOZZI: "GIORNATA DIFFICILE, MA NON FASCIAMOCI LA TESTA"

Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha commentato il venerdì indonesiano a Sky: "È stata una giornata evidentemente difficile per noi, siamo passati da una vittoria schiacciante in Giappone a una pista difficile. Abbiamo sempre sofferto in certe piste e certe condizioni, oggi infatti ci sono davanti quelle case che hanno fatto molto bene a Silverstone, in condizioni simili di poco grip. Aspettiamo comunque a fasciarci la testa, vediamo domani. Il Mondiale di Marquez? Già da metà stagione era chiaro... Da quel punto ci siamo concentrati molto su Pecco, per provare a riportarlo nelle condizioni migliori. Oggi è stata una giornata storta, ma Dall'Igna ha il pallino in mano".

