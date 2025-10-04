MotoGP Indonesia: super Bezzecchi, vince la Sprint Race davanti ad Aldeguer. Disastro Ducati

Prima il crollo, poi la rimonta: Marco Bezzecchi si impone nella Sprint Race in Indonesia ed è alla seconda vittoria stagionale nella gara breve del sabato, dopo quella di Misano. Eppure, per salire sul gradino più alto del podio il pilota dell'Aprilia deve fare gli straordinari: alla partenza, nonostante parta davanti a tutti, l'italiano scivola via ed è addirittura ottavo. Nel frattempo, inizia subito male la gara della Ducati: Marquez partiva nono, Bagnaia sedicesimo. Il nuovo campione del Mondo si ritrova anche a scontare una penalità per un contatto su Rins e non è mai in lotta per il podio. Intanto, Bezzecchi fa partire la rimonta e, aiutato pure dalla caduta di Acosta, passa gli ultimi giri ad avvicinarsi a Raul Fernandez e ad Aldeguer. Superato l'iberico della Trackhouse, parte la rincorsa al leader, che all'ultimo giro ha solo tre decimi di vantaggio. Il duello si risolve soltanto nelle curve conclusive, con Bezzecchi che passa in curva 10 e vince davanti allo spagnolo del Team Gresini e a Raul Fernandez. Quarto posto per Alex Marquez, mentre il fratello Marc è settimo: in mezzo, Mir (5°) e Marini (6°). Alla fine, Bagnaia è ultimo tra i piloti a concludere la mini gara: quattordicesimo a quasi 30" da Bezzecchi. Torna l'incubo per Pecco, dopo il dominio a Motegi. Domenica, la gara che concluderà il weekend in Indonesia.