MotoGp, Marquez: "Ho vissuto 72 ore incredibili, in Indonesia con più carica"

"Le ultime 72 ore sono state semplicemente incredibili. Domenica è stata una giornata che ricorderò per sempre. Ci sono stati momenti molto toccanti, di commozione e soprattutto di gioia e pace". Così il neo campione del mondo della MotoGp Marc Márquez, pilota Ducati, in vista del Gran Premio di Indonesia. "Arrivo a Mandalika ancora con tutte queste emozioni addosso, che saranno una carica in più per rimanere concentrati e a continuare a dare il massimo per la squadra e tutto il gruppo di lavoro. Anche la vittoria tra i team è ormai molto vicina", ha aggiunto il pilota spagnolo.