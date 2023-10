MotoGP, Bezzecchi: "Soffro un po' ma sto bene, era troppo importante esserci"

LE PAROLE

Il pilota Ducati VR46 dopo le prove del venerdì in Indonesia: "È stato un tour de force dopo l'infortunio, ma ce l'ho fatta"

© ansa Marco Bezzecchi si gode una performance straordinaria nel venerdì di prove della MotoGP in Indonesia, a pochi giorni dall'infortunio alla clavicola: "È stato un tour de force dopo l'infortunio, ma ce l'ho fatta - le parole del pilota Ducati VR46 a Sky -. Adesso sto abbastanza bene, pensavo peggio. Soffro un po' in staccata, ma non c'è male. Abbiamo fatto un gran lavoro con lo staff medico, che mi ha rimesso a nuovo. Faccio ancora un po' fatica, ma bisogna sfruttare al massimo le ultime gare, era troppo importante venire qui. Sono contento".

Nelle prima libere della mattinata il pilota riminese è stato anche vittima di una scivolata: "Sono partito con molta calma, poi mi sentivo bene e forse ho spinto un po' troppo e sono scivolato. Era meglio che non accadesse, ma per fortuna non è successo niente. Devo comunque gestire le forze, non sono in formissima ma ci sono. La hard davanti non mi ha fatto impazzire, specialmente in piega. Per la gara lunga servirà quella credo, quindi bisognerà migliorare da questo punto di vista".

ESPARGARO: "MOTO SPETTACOLARE DA GUIDARE"

Grande gioia nelle parole di Aleix Espargaro: "Oggi era spettacolare guidare questa modo - ha detto il pilota Aprilia a Sky -. Il tempo va benissimo, ma è stato interessante soprattutto il feeling con la gomma usata. Mi sono trovato bene, mi sono divertito molto. Gomme? Per la Sprint si può fare con le due soft, mentre il GP potrebbe anche corrersi con le due medie, qualcosa che non è mai successo. Quanto è impegnativo il circuito? Più guidi rilassato, meno ti affatichi. Se guidi fluido come ho fatto io ti stanchi meno, io mi alleno molto per queste situazioni...".

VINALES: "MOLTO SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO"

Sorrisi per Maverick Vinales, che ha chiuso col 2° miglior tempo di giornata alle spalle del compagno di team: "Ho avuto tante bandiere gialle, poi Mir mi è caduto davanti, è stato difficile fare un giro pulito nel finale - ha spiegato a Sky il pilota Aprilia -. Però sono molto soddisfatto del lavoro, siamo migliorati tanto rispetto all'anno scorso e sono contento. La morbida al posteriore? Dobbiamo ancora capire, non abbiamo fatto tantissimi giri. Domani la FP3 sarà un buon indicatore, ma non ho paura di usare anche la media, con cui mi sono trovato bene".