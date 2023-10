MOTOGP

Il pilota del team VR46 si è sottoposto a un intervento alla clavicola destra, fratturata in allenamento al Ranch di Tavullia

© Getty Images Marco Bezzecchi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura rimediata ieri in allenamento. Il pilota del team VR46 è stato costretto ad andare sotto i ferri per ridurre una frattura alla clavicola destra. Bezzecchi è caduto sabato nella consueta sessione di allenamento al Motor Ranch di Tavullia. Lo rende noto lo stesso team Mooney VR46 Racing Team in un comunicato. Bezzecchi ha raggiunto l'Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dove l'equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l'intervento per ridurre la lesione.

Vedi anche Motogp Dall'Igna: "Marquez su una Ducati è sfida e preoccupazione" L'operazione, della durata di un'ora e mezza, ha avuto esito positivo. Il pilota inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore, ma certamente sembra in forte dubbio la sua presenza nel prossimo Gran Premio di Indonesia. Un bel guaio per "Bez", che rischia di uscire definitivamente dalla corsa al titolo della MotoGP con Bagnaia e Martin. Vedi anche Motogp Acosta sulla GasGas al posto di Pol Espargarò nel 2024