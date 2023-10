MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Meritavamo una gara così, dato il massimo"

gp indonesia

Mandalika dolce per l'iridato che vince e torna leader del Mondiale dopo la "paura" post Sprint

Mandalika, Bagnaia ringrazia Martin









Francesco Bagnaia vince il GP d'Indonesia e ringrazia Jorge Martín, caduto al 12° giro, ritornando leader della classifica generale di MotoGP. Un successo importantissimo, dal 13° al primo posto finale, che dà entusiasmo e fiducia all'iridato italiano che torna a vincere dopo quattro appuntamenti di digiuno tra Sprint Race e gara e si trova ora a +18 sul pari marca spagnolo. "Penso che ci meritassimo una gara così. Partire dal 13° posto mi ha fatto dare il massimo sin dall'inizio, appena Martin è andato via ho pensato a prendermi cura delle gomme".

"È andata così perché avevamo di più alla fine. Ringrazio il mio team, la mia ragazza e la mia famiglia. Sono davvero contento" le parole dell'iridato.

Bagnaia ha poi aggiunto: "C'era bisogno dopo Barcellona di questo successo, di un risultato così. Abbiamo lottato tanto, in tante situazioni non mi sono trovato bene e non sono riuscito a spingere. Ho ringraziato la squadra, gli elettronici perché abbiamo fatto uno step avanti che mi ha aiutato tanto a spingere quanto volevo. È fantastico e sono molto orgoglioso".

"Cerco sempre molto di circondarmi di persone che mi fanno bene e mi voglio bene, sono fortunato ad averle. Tutto mi ha fatto bene, mi sono sfogato ieri dopo la Sprint, ho parlato con squadra e famiglia. Ho parlato con Valentino e Domizia, quando non riesco a dare il massimo mi cazzia- scherza il ducatista ai microfoni di Sky-. Le parole degli altri fanno sempre bene per chi ha bisogno di una vicinanza mentale come me".

Parlando della gomma usata ha poi spiegato: "Già stamattina nel warm up cercavo di capire cosa fare di diverso, la gomma media mi ha aiutato perché spingeva meno e forzavo con la dura davanti. Tutto è servito, soprattutto la Sprint di ieri per capire in cosa facessero la differenza gli altri. Il sorpasso su Vinales è stato super, mi ha dato gusto perché sono partito da lontano".