MotoGp, nel 2025 torna il Gran Premio d'Ungheria: il Balaton Park ospiterà il nuovo appuntamento 

L'Ungheria torna protagonista nel mondo dei motori e non solo nella Formula 1 dove dagli Anni Ottanta le auto sfrecciano sul tortuoso circuito dell'Hungaroring. Lo stato magiaro è infatti pronto a ospitare anche la MotoGp che approderà nei pressi di Budapest a partire dalla stagione 2025 così come la Superbike. La Dorna ha infatti annunciato l'inserimento in calendario di una gara al nuovo Balaton Park, già inserito nella lista delle sedi di riserva per la stagione attualmente in corso. "Siamo molto felici di annunciare che il Balaton Park farà parte del calendario 2025 della MotoGP e del WorldSBK - ha commentato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports -. Il circuito si trova in una posizione spettacolare, sarà una destinazione fantastica per il pubblico che verrà a vedere lo sport più emozionante del mondo dal vivo. I lavori per preparare l'impianto a questo storico debutto sono in corso. Si tratterà di un nuovo capitolo nella storia ungherese dei Gran Premi su due ruote. Torneremo in un mercato chiave dell'Europa centrale: non vediamo l'ora".