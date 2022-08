MotoGP Gran Bretagna, Zarco: "Contento per la pole". Vinales: "Possiamo giocarcela"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Il francese è soddisfatto per la pole a Silverstone, lo spagnolo cercherà sin da subito il sorpasso

Silverstone, lo spettacolo delle qualifiche











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La MotoGP, dopo cinque settimane di pausa, riparte dal GP della Gran Bretagna con una pole super di Johann Zarco. Per il pilota del team Ducati Pramac un risultato esaltante per proiettarsi al meglio alla gara di domenica: "Sono contentissimo, la pista è storica e andare veloce qui fa piacere. Da ieri vado bene, oggi ho fatto uno step in avanti anche grazie alla fiducia presa in FP4. Ho fatto subito un giro buono, è andata bene e sono molto contento".

"Dopo la pausa è sempre bello vedere di essere carichi e pronti per correre, la moto va bene e abbiamo lavorato per essere competitivi per la gara. Vorrei avere un po' più di margine per lottare con gli altri. Futuro? Ci sono dei dettagli da limare" ha sottolineato il francese.

Prima volta in prima fila con Aprilia per Maverick Vinales, che partirà secondo: "È un fine settimana molto buono, stiamo costruendo tutto molto bene e su una base solida. Siamo una bella squadra e ci meritiamo questo risultato, stiamo lavorando molto bene e siamo molto soddisfatti. È questione di tempo e saremo lì davanti, il livello è molto alto. Domani avremo una grande opportunità, ce la giochiamo perché abbiamo un buon passo e può succedere di tutto".

Terza casella in griglia di partenza per la Ducati ufficiale di Jack Miller: "Mi sono divertito tanto, questa pista è molto bella e non penso di poter andare più veloce di così. Il giro è stato pulito e al limite, ma ho fatto del mio meglio in ogni sessione per fare sempre di più. Sono caduto, ho avuto un contrattempo, ma il passo è stato molto buono. Non posso lamentarmi, stiamo spingendo tanto e sono riuscito a migliorare. Mi manca qualcosa per fare il passo di Zarco, dobbiamo cercare di capire perché manca davvero poco e possiamo migliorare. Ci proveremo domani, daremo il massimo per ottenere il miglior risultato".